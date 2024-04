Tragedia in Sila: scontro tra 3 moto ed un’auto, morto un centauro

StrettoWeb

Una tragedia immane, quella che colpisce oggi la Calabria: un terribile incidente si è verificato sulla ss108 bis nella frazione Mellaro del Comune di Casali del Manco. Secondo una prima ricostruzione, un’auto e tre moto sono rimaste coinvolte nel sinistro. Ad avere la peggio un centauro di 37 anni, morto sul colpo, mentre gli altri due sono stati trasferirti in elisoccorso all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro con fratture multiple su tutto il corpo. Presente sul posto personale del 118 e i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

La nota dell’Ana

Un tratto della strada statale 108 Bis “Silana di Cariati” il traffico è temporaneamente bloccato a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 35, in località Mellaro, nel comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’ordine per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.