Tragedia di Pasqua in Calabria: uomo muore per soffocamento al ristorante | NOME

Tragedia nel giorno di Pasqua per la comunità di Corigliano-Rossano. Un uomo di 51 anni, dell’area urbana rossanese, è morto mentre si trovava in un ristorante della vicino Mirto-Crosia. Secondo quanto trapelato da questa immane tragedia, il signor Mario Misuraca – questo il suo nome – sarebbe morto per soffocamento mentre stava pranzando.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso per prestare le cure del caso ma per Mario non c’è stato nulla da fare. L’uomo lascia la moglie e due figli. I funerali verranno celebrati martedì 2 aprile a Rossano Scalo.

