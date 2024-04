Tragedia nel calcio: malore in campo, morto giocatore di 26 anni

StrettoWeb

Gravissimo lutto nel mondo del calcio: è morto il giovane giocatore Mattia Giani, di 26 anni, a causa di un malore accusato in campo Campi Bisenzio (Firenze) durante una partita del campionato di Eccellenza. Il fatto è accaduto ieri, il calciatore è morto questa mattina all’ospedale di Careggi a Firenze.

“In questi momenti mancano decisamente le parole. Una tragedia terribile. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza. Riposa in pace”. Così in un comunicato il Sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, in un post su Facebook.

