“Torna a fidarti dei tuoi concittadini”, a piazza Cairoli l’iniziativa di solidarietà nei confronti di Franco Longo

“Torna a fidarti dei tuoi concittadini”, è l’iniziativa che si terrà domani, sabato 13 aprile a piazza Cairoli a Messina, condivisa dall’Amministrazione comunale del sindaco Federico Basile per il tramite dell’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata, e ideata dal concittadino Igor De Pasquale, a seguito del triste episodio verificatosi nei giorni scorsi in Città con l’aggressione selvaggia al sig. Franco Longo alla presenza inerme del nipote Francesco di appena sette anni.

Quanto ideato, è un invito alla cittadinanza a scrivere messaggi di positività, di trasmettere il senso di fiducia agli altri e di incoraggiamento rivolti al piccolo Francesco, scosso dalla vile aggressione ai danni del nonno, e che potranno essere inseriti in una buca da lettere posizionata a piazza Cairoli, per poi essere consegnati alla famiglia Longo.

“Sarà occasione per testimoniare la solidarietà della Città di Messina al piccolo Francesco e un momento di condivisione per fare arrivare al nostro piccolo concittadino il sostegno da parte di tutti noi – spiega l’assessore Cannata – oltre che veicolare un messaggio per ricordare che la violenza non è la risposta e che la comunità coesa può essere una forza per la rinascita e il cambiamento”.

