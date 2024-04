La Top Spin Messina WatchesTogether batte 4-0 il Circolo Prato 2010 e si assicura il secondo posto

StrettoWeb

La squadra del presidente Giorgio Quartuccio si è imposta a Villa Dante contro i toscani nel match valido per la 6^ giornata di ritorno del campionato di Serie A1, garantendosi il secondo posto nella regular season. Doppietta di Tommaso Giovannetti. Matteo Mutti e compagni giocheranno in casa la semifinale playoff.

La Top Spin Messina WatchesTogether batte 4-0 Il Circolo Prato 2010 a Villa Dante assicurandosi matematicamente il secondo posto. Nella sfida valida per la 6^ giornata di ritorno del campionato di Serie A1 di tennistavolo maschile la squadra del presidente Giorgio Quartuccio ha centrato la terza vittoria consecutiva in pochi giorni. I ragazzi del tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato in panchina da Marcello Puglisi, ottengono così la certezza di giocare in casa la semifinale playoff, in gara unica, che si svolgerà con ogni probabilità il 23 aprile.

Sotto la direzione arbitrale affidata a Giuseppe Vargetto di Messina, nel primo singolare della serie Tommaso Giovannetti ha sconfitto per 3-0 Alessandro Baciocchi. Il giocatore romano, che sta attraversando un ottimo periodo di forma, ha allungato in avvio da 5-3 con quattro punti consecutivi e, rintuzzando il tentativo di rimonta (9-6) di Baciocchi, è riuscito a chiudere al primo set-point per 11-6. Andamento simile pure nel secondo parziale. Giovannetti è partito forte scattando sul 7-2 e dall’8-4 in avanti non ha più concesso nulla, tagliando il traguardo. La terza frazione ha visto invece Baciocchi portarsi sul 3-0 e Giovannetti recuperare (3-3). Situazione di equilibrio durata sino al 7-7, quindi lo sprint dell’atleta della Top Spin che ha prevalso 11-8, sfruttando il primo match-point utile.

Matteo Mutti ha successivamente avuto la meglio per 3-1 nei confronti di Taras Merzlikin. Primo parziale tutto in salita per il mantovano, con il russo volato inizialmente sull’8-1. La grande reazione di Mutti, colpo dopo colpo, è valsa l’aggancio sul 9-9. Merzlikin ha però siglato i due punti decisivi, prendendosi il set. Ben altra storia nella seconda frazione, in cui Mutti è scattato sul 6-2 e, nonostante il riavvicinamento (6-5) del russo, ha di nuovo allungato. Sul 10-6 il padrone di casa è stato bravo a concretizzare subito l’occasione per l’1-1. Nel terzo, Mutti si è trovato sotto sul 6-7, ma ha effettuato il sorpasso e con un break di 5-1 ha fatto suo il set. Discorso definitivamente archiviato in una quarta frazione totalmente dominata (11-1) da Mutti.

Francesco Giannini ha poi rinunciato per un problema fisico alla disputa del match con Marco Rech Daldosso. Sul risultato complessivo di 3-0, Tommaso Giovannetti è tornato in campo per affrontare Taras Merzlikin, concedendo il bis. In un primo parziale assai combattuto il capitolino ha dovuto sventare un set-point sul 9-10 e uno ulteriore sul 10-11, passando ai vantaggi al terzo in proprio favore per 15-13. Replica di Merzlikin con l’11-4 del secondo set. Giovannetti ha ripreso a macinare nel terzo, accelerando con decisione dal 6-6 e conquistando il set per 11-8, grazie alla seconda opportunità. Autentica altalena nel quarto. Giovannetti prima rimontato da 6-3 a 7-9, poi capace di ribaltare a sua volta la situazione. Il romano si è guadagnato un match-point sul 10-9, trovando però l’opposizione di Merzlikin, passato di slancio per 12-10. Verdetto rinviato alla “bella”, con Giovannetti, abile a risalire da 5-6 a 9-6, che ha completato l’opera chiudendo i giochi (11-9) al secondo tentativo.

Superando 4-0 Il Circolo Prato 2010 davanti ai propri tifosi la Top Spin Messina WatchesTogether balza a quota 17 punti, a ridosso della capolista Apuania Carrara, garantendosi il secondo posto con una giornata d’anticipo. Domenica 21 aprile l’ultimo turno di regular season che vedrà Mutti e compagni di scena in trasferta contro la Bagnolese, prima dei playoff che assegneranno lo scudetto.

Top Spin Messina WatchesTogether-Il Circolo Prato 2010 4-0

Tommaso Giovannetti-Alessandro Baciocchi 3-0 (11-6, 11-4, 11-8)

Matteo Mutti-Taras Merzlikin 3-1 (9-11, 11-6, 11-8, 11-1)

Marco Rech Daldosso-Francesco Giannini 3-0 (11-0, 11-0, 11-0)

Tommaso Giovannetti-Taras Merzlikin 3-2 (15-13, 4-11, 11-8, 10-12, 11-9)

I risultati della 6^ giornata di ritorno di Serie A1 :

Apuania Carrara-Marcozzi 4-1

Top Spin Messina WatchesTogether-Il Circolo Prato 2010 4-0

Tennistavolo Norbello-GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 13/4 ore 17

Recupero: Paninolab Bagnolese-Tennistavolo Norbello 4-1

Classifica : Apuania Carrara 18 punti; Top Spin Messina WatchesTogether 17; Paninolab Bagnolese*, Tennistavolo Norbello 11; Marcozzi* 9; Il Circolo Prato 2010 4; GG Teamwear Sant’Espedito Napoli* 2. *una partita in meno

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.