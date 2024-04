Test di Medicina, i “quartini” calabresi ringraziano Mario Occhiuto

StrettoWeb

I “quartini” ringraziano il senatore Mario Occhiuto per il suo costante impegno a sostegno degli studenti che hanno sostenuto il TolcMed nell’anno 2023, al loro penultimo anno di scuola superiore. Il test era stato di fatto annullato a gennaio da una sentenza del Tar del Lazio, ma il Consiglio di Stato il 10 aprile ha ribaltato la decisione del Tar, ripristinando la validità della selezione che adesso è legittimata anche dall’approvazione di un emendamento, inserito nel decreto legge del Pnrr e sostenuto da tutte le forze politiche.

Gli studenti desiderano esprimere la loro riconoscenza al Senatore Mario Occhiuto per la disponibilità all’ascolto ed il costante impegno, dimostrato fin dall’inizio di questa battaglia e promosso d’intesa con il Ministro Bernini, nel perseguire l’obiettivo comune di garantire giustizia e equità nella selezione.

“Il risultato che gli studenti del quarto anno che lo scorso anno hanno sostenuto il test di accesso a Medicina sarà salvaguardato. L’emendamento per la loro tutela, dopo che una sentenza del Tar aveva cancellato la graduatoria dei Tolc, è stato approvato in commissione a Montecitorio. È un obiettivo raggiunto! L’impegno di tanti studenti e tante studentesse merita rispetto. I loro sogni e vocazioni non vanno traditi”, ha scritto sui social la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini.

I quartini riconoscono il prezioso contributo del senatore Occhiuto e dell’intero gruppo politico di Forza Italia e si augurano che la sua collaborazione con il Ministro Bernini continui a portare risultati tangibili e positivi per tutti coloro che credono nel valore della meritocrazia e dell’equità educativa.

