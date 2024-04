Terribile incidente stradale in provincia di Salerno, morti 2 Carabinieri: sgomento e cordoglio in tutt’Italia

StrettoWeb

Due carabinieri sono morti in un Incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno. Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna. Come riferiscono i carabinieri, le vittime sono il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27 anni, entrambi di origine pugliese, in servizio presso la stazione di Campagna. Quattro in totale i feriti (tra cui un terzo carabiniere), sei le autoambulanze arrivate sul posto.

L’Incidente è avvenuto lungo la strada statale 19, arteria di collegamento tra il quadrivio di Campagna e località Sant’Andrea. A seguito dell’impatto con una Ranger Rover che proveniva dall’opposto senso di marcia, sono morti il carabiniere che si trovava sul lato passeggero e quello che era seduto sul sedile posteriore. Il conducente è stato trasportato ospedale di Eboli in prognosi riservata. Dopo l’impatto la Ranger Rover ha colliso con una terza autovettura condotta da un 75enne di Campagna ricoverato all’ospedale di Battipaglia in prognosi riservata.

La 31enne di Campagna conducente della Ranger Rover è stata condotta, insieme alla passeggera 18enne, all’ospedale di Oliveto Citra. Sul posto, per i soccorsi, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I quattro feriti sono ricoverati negli ospedali di Battipaglia, Eboli ed Oliveto Citra.

Sgomento e dolore tra le comunità di Eboli e Campagna, nel Salernitano. Stanotte, in un Incidente stradale, sono morti due giovanissimi carabinieri in servizio presso la stazione di Campagna. Su FB, il Nucleo comunale Protezione Civile Città di Campagna esprime il suo cordoglio “alle famiglie dei giovani carabinieri, al Comandante Solimene, ai colleghi della Stazione di Campagna e all’Arma tutta in questo momento di profondo dolore“. Anche sul profilo FB del Comune di Eboli parole di vicinanza alle famiglie. “Una città ammutolita dal dolore e dal cordoglio – si legge – per il tragico Incidente che ha strappato alla vita due giovani militari dell’Arma dei carabinieri. Ai familiari, alla Compagnia di Eboli e alla Stazione dei carabinieri di Campagna va il nostro pensiero e la nostra preghiera”.

Cc morti, amico: “Francesco Ferraro dedicava la vita al sociale”

“Francesco era un amico. Una persona straordinaria, eccezionale. Una di quelle persone che ha sempre dedicato la sua vita al sociale“. Così il vice sindaco di Montesano Salentino, Alessandro Verardo, ricorda il suo amico, l’appuntato dei carabinieri Francesco Ferraro, morto nel tragico incidente avvenuto in provincia di Salerno in cui è deceduto anche il maresciallo dei carabinieri originario di Manfredonia (Foggia), Francesco Pastore. Entrambi prestavano servizio presso la stazione carabinieri di Campagna.

“Francesco veniva ogni 15 giorni qui a Montesano dove vive la sua famiglia. Ogni volta era sempre disponibile per qualsiasi necessità – continua Verardo -. Abbiamo fatto insieme tantissime cose. Tantissime attività nell’ambito della protezione civile. Era un ragazzo speciale. Qui siamo una piccola comunità di 2600 anime e ci conosciamo tutti. Francesco era amato da tutti perché buono di cuore”. L’appuntato aveva un fratello carabiniere, Alessandro, che presta servizio a Crotone, in Calabria, il papà è pensionato e la mamma lavora come infermiera all’ospedale di Tricase. “Un dolore enorme. Una perdita grandissima per la sua famiglia che abita ad una manciata di metri dalla mia abitazione – continua ancora il vicesindaco – e per tutta la comunità. Credeva in tutto quello che faceva“.

Salvini: “che tragedia, un abbraccio alle famiglie a all’Arma dei Carabinieri”

“Che tragedia. Una preghiera per il maresciallo Pastore e l’appuntato scelto Ferraro, un profondo abbraccio alle loro famiglie e all’Arma dei Carabinieri“. Lo scrive su facebook il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

Fontana: “profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei Carabinieri”

“Esprimo profondo cordoglio per il tragico incidente stradale, avvenuto in provincia di Salerno, in cui hanno perso la vita due carabinieri. Rivolgo alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e dell’appuntato scelto Domenico Ferraro le più sentite condoglianze e alle persone ferite sinceri auguri di pronta guarigione”. Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

In lacrime il sindaco di Campagna: “dolore per i due Carabinieri”

Fatica a parlare al telefono con l’Ansa, il sindaco di Campagna (Salerno), Biagio Luongo, ripercorrendo in lacrime i tragici momenti dell’Incidente stradale di stanotte dove hanno perso la vita due giovanissimi carabinieri. “Sono rimasto lì – racconta il primo cittadino con la voce spezzata dal dolore – tutta la notte. Ho assistito inerme alle fasi successive di questa immane tragedia. Non posso far altro che esprimere la mia vicinanza alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri per la perdita di questi due ragazzi. Tutta la città di Campagna è sgomenta. Ho già predisposto una corona dei fiori a nome mio, della Giunta e del Consiglio comunale tutto. In accordo con la famiglia e con l’Arma, ricorderemo questi due giovani carabinieri. È un dolore profondissimo“.

Pucciarelli(Lega): “sgomento e cordoglio per carabinieri scomparsi”

“Il drammatico incidente di queste ore in provincia di Salerno, con la scomparsa di due giovani militari dell’Arma dei Carabinieri, ci lascia sgomenti. Esprimiamo profondo cordoglio e le più sentite condoglianze alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e dell’appuntato scelto Domenico Ferraro, 27 anni, mentre erano impegnati nelle attività di prevenzione e controllo del territorio di Campagna. Un pensiero di speranza con i migliori auspici anche per il terzo carabiniere, anche lui maresciallo, rimasto coinvolto e ferito nell’incidente”. Ad affermarlo in una nota è il senatore Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Esteri-Difesa a Palazzo Madama e già sottosegretario alla Difesa.

Piantedosi: “profondo dolore per la morte dei due Carabinieri”

“Sono profondamente addolorato per quanto accaduto la scorsa notte in provincia di Salerno. Il mio cordoglio all’Arma e ai familiari dei due Carabinieri che hanno perso la vita, e gli auguri di una pronta guarigione al militare affidato alle cure dei sanitari“. Lo dichiara il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in merito al grave incidente nel quale a Campagna, in provincia di Salerno, hanno perso la vita due militari dell’arma dei carabinieri.

Pisani: “profondo cordoglio per la morte dei due Carabinieri”

Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, “esprime sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e per il suo tramite alle famiglie del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro, giovani servitori dello Stato deceduti in servizio in un incidente avvenuto questa notte, in provincia di Salerno“. E’ quanto si legge in una nota in cui si sottolinea che il Prefetto Pisani “auspica una pronta guarigione per il carabiniere Paolo Volpe rimasto ferito”.

Cc morti, un amico: “Francesco Pastore sognava la divisa da bambino”

Amava il suo lavoro. Voleva fare il carabiniere fin da piccolo per seguire le orme paterne. Così descrive, chi lo conosceva, Francesco Pastore il maresciallo dei carabinieri di 25 anni, di Manfredonia, nel Foggiano, morto nel tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada che collega Campagna ad Eboli, in provincia di Salerno. Con Pastore ha perso la vita anche l’appuntato dei carabinieri Francesco Ferraro, che avrebbe compiuto 27 anni ad agosto, originario di Montesano Salentino (Lecce). Entrambi prestavano servizio presso la caserma dei carabinieri di Campagna. Francesco Pastore era figlio d’arte. Il papà Matteo presta servizio presso la stazione radiomobile dei carabinieri di San Giovanni Rotondo (Foggia). “Una famiglia impegnata al servizio dello Stato – racconta chi conosce la famiglia. Uno zio è in Aeronautica. Persone votate all’aiuto della gente“.

“Una famiglia perbene, molto riservata – afferma un collega del padre -. Francesco rientrava spesso a Manfredonia a trovare la sua famiglia. Dopo il diploma di geometra si era arruolato presso la scuola sottufficiali prima di Velletri, poi a Firenze e ne è uscito maresciallo. La sua prima assegnazione è stata Campagna“. Oltre al papà carabiniere, Francesco lascia la mamma ed una sorella con cui viveva quando faceva rientro a Manfredonia.

Dopo aver appreso la notizia della morte del figlio dal comandante della compagnia dei carabinieri di Specchia, la mamma e alcuni famigliari di Francesco Ferraro sono partiti per Salerno. Ferraro viene descritto da tutti come il classico ragazzo innamorato della divisa che indossava. Dopo aver frequentato la scuola allievi, era stato in servizio prima ad Eboli e poi a Campagna. Avrebbe compiuto 27 anni ad agosto.

