Terremoto, sciame sismico a Cittanova: il Sindaco attiva il COC

Preso atto del perdurante sciame sismico che sta interessando il territorio comunale ormai da alcuni giorni, nella mattinata odierna il Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino ha attivato presso il Municipio il Centro Operativo Comunale (COC) per la valutazione del fenomeno e per il confronto sui protocolli di Protezione Civile previsti.

All’incontro tecnico sono seguite interlocuzioni con altri Enti territoriali, con le Dirigenze Scolastiche e con la Protezione Civile regionale, al fine di coordinare eventuali attività future.

L’attivazione del COC si è ritenuta opportuna in via assolutamente precauzionale così da ottemperare a tutte le attività istituzionali e di comunicazione necessarie al solo fine di garantire in ogni circostanza la sicurezza dei cittadini.

