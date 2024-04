Tennistavolo: torna la Serie A1 per la Top Spin Messina, impegnata contro Sant’Espedito Napoli

StrettoWeb

Per la Top Spin Messina WatchesTogether comincia il tour de force del mese di aprile. Dopo i Campionati Italiani Assoluti di Molfetta e gli impegni legati all’attività individuale riprende finalmente la Serie A1. Venerdì 5, alle ore 18, la formazione del presidente Giorgio Quartuccio tornerà a giocare in casa, davanti ai propri tifosi, per affrontare a Villa Dante (ingresso libero) il GG Teamwear Sant’Espedito Napoli nella gara valida per la 5ª giornata di ritorno del massimo campionato di tennistavolo maschile.

Al match contro i campani seguiranno in rapida successione l’appuntamento in trasferta di domenica 7, alle 11, contro la Marcozzi Cagliari, recupero della 4ª giornata di ritorno e la sfida di venerdì 12, alle 18, che vedrà la Top Spin ricevere tra le mura amiche la visita de Il Circolo Prato 2010. La regular season terminerà domenica 21 aprile sul campo della Paninolab Bagnolese, poi subito spazio alla fase playoff per l’assegnazione dello scudetto.

Matteo Mutti, Antonino Amato, Tommaso Giovannetti, Niagol Stoyanov e Marco Rech Daldosso sono chiamati allo sforzo decisivo da compiere nel rush finale di stagione. La squadra allenata dall’esperto tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato in panchina da Marcello Puglisi, ha collezionato sin qui 11 punti in 8 gare disputate, bottino che vale oggi il secondo posto in classifica alle spalle della capolista Apuania Carrara, in vetta con 18 punti conquistati in 11 incontri. Il GG Teamwear Sant’Espedito Napoli, prossimo avversario a Villa Dante, chiude attualmente la graduatoria a quota 2, lottando per la permanenza nella categoria. Nel roster affidato a coach Guidone presenti il prodotto del vivaio partenopeo Francesco Palmieri, il portoghese Andrè Filipe Coelho Da Silva, lo spagnolo Rafael De Las Heras Plaza, l’ungherese Daniel Kosiba e il greco Anastasios Riniotis.

Il programma delle partite e la classifica

Il programma della 5ª giornata di ritorno di Serie A1:

Marcozzi-Tennistavolo Norbello 3/4 ore 18.30

Top Spin Messina WatchesTogether-GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 5/4 ore 18

Il Circolo Prato 2010-Paninolab Bagnolese 7/4 ore 10.30

Riposa: Apuania Carrara

Classifica: Apuania Carrara 18 punti; Top Spin Messina WatchesTogether*** 11; Marcozzi***, Tennistavolo Norbello** 9; Paninolab Bagnolese*** 7; Il Circolo Prato 2010** 4; GG Teamwear Sant’Espedito Napoli** 2. *partite in meno.

