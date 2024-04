“Teniamoci Stretti”: il centro anziani di Paludi premia l’impegno dell’On. Baldino

StrettoWeb

L’Onorevole Vittoria Baldino è stata insignita di un caloroso riconoscimento durante la sua visita alla struttura alloggio per anziani “Teniamoci Stretti” di Paludi. L’incontro con l’Onorevole Baldino rappresenta un momento significativo per la comunità, in quanto offre l’opportunità di apprezzare i risultati concreti dell’impegno nell’assistenza agli anziani.

Accolta con entusiasmo dalla coordinatrice della società cooperativa “Teniamoci Stretti”, Anna Grazia Sapia, l’Onorevole Baldino è stata omaggiata con la consegna di una targa in segno di riconoscimento per il suo costante impegno nei confronti delle esigenze della popolazione anziana.

L’obiettivo di “Teniamoci Stretti”

La struttura “Teniamoci Stretti”, nata nel 2021 da un progetto di riqualificazione e recupero di una vecchia scuola dell’Infanzia e Primaria, rappresenta un’eccellenza nell’ambito dell’assistenza agli anziani, offrendo un ambiente confortevole e sicuro per gli ospiti.

Tra le caratteristiche distintive della struttura, spiccano il comfort alberghiero, un’assistenza h24 garantita, un’ampia area verde, attività ricreative e laboratori, personale qualificato e un servizio di ristorazione personalizzato. Inoltre, sono disponibili laboratori analisi e un’ambulanza per trasferimenti e ricoveri programmati, garantendo un’assistenza completa e tempestiva agli ospiti.

Durante la cerimonia di consegna della targa, l’Onorevole Baldino ha sottolineato l’importanza di iniziative come “Teniamoci Stretti” nel valorizzare la solidarietà e l’attenzione verso le fasce più vulnerabili della società.

Ha ribadito il suo impegno nel sostenere progetti volti a migliorare la qualità della vita degli anziani e a promuovere un’assistenza rispettosa delle loro esigenze. La visita alla struttura “Teniamoci Stretti” ha rappresentato un momento di condivisione e di apprezzamento reciproco, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità per garantire il benessere e la dignità degli anziani.

Baldino: “alleviare il peso fiscale”

Durante la visita, l’Onorevole Baldino, accompagnata dal candidato a sindaco di Paludi Domenico Baldino e dal Consigliere comunale Luigi De Simone, ha avuto modo di interagire con gli ospiti della struttura, esprimendo apprezzamento per l’importanza di tali realtà nel tessuto sociale e sottolineando il loro ruolo nel fornire sostegno alle famiglie che affrontano difficoltà nell’assistenza agli anziani.

Ha evidenziato la necessità di un intervento serio per alleviare il peso fiscale su coloro che lavorano e producono lavoro, affinché possano offrire un servizio migliore e creare più opportunità di lavoro. La struttura attualmente può ospitare 25 anziani, suddivisi in due moduli e offre varie aree, tra cui una sala comune, una cucina, un angolo lavanderia e un’area più riservata chiamata “infermeria”, dove vengono effettuate anche visite mediche.

Gli ospiti trascorrono le giornate partecipando a laboratori di cucina, cucito e altri progetti coordinati dall’assistente sociale, cercando così di mantenere attive le loro abilità e di favorire la socializzazione. Il personale organizza feste di compleanno e altri eventi speciali per gli ospiti al fine di promuovere iniziative di condivisione e coinvolgimento partecipativo. La struttura è stata concepita con l’obiettivo di creare un ambiente familiare e confortevole, riflettendo l’idea di una “casa dell’anziano”.

L’accoglienza degli ospiti con palloncini e coriandoli sottolinea l’importanza di rendere il momento dell’ingresso il più gioioso possibile. La figura dell’assistente sociale svolge un ruolo fondamentale nell’aiutare gli anziani e le loro famiglie ad affrontare il distacco iniziale e ad adattarsi al nuovo contesto della struttura.

