Le telecronache reggine finiscono su Dazn: un vecchio Melitese-Archi commentato dalla Gialappa’s | VIDEO

Un Melitese-Archi del 2016 su Dazn commentato dalla Gialappa’s? E’ vero, è vero, è tutto vero. Anche le telecronache sportive di Reggio Calabria finiscono nelle grinfie dei “gialappi”, il trio (da poco sono però in due) che da una ventina d’anni ormai regala sorrisi commentando con ironia tutto ciò che succede anche nel mondo del calcio, pure minore. Uno degli ultimi progetti della Gialappa’s è la collaborazione con Coca Cola Super Match, il programma di Dazn in cui non mancano “richiami” ai commenti delle partite tanto cari – e portatori di successo – su Mai Dire Gol.

E così, a finire nel “tritacarne sarcastico e simpatico” della Gialappa’s è una vecchia partita di Seconda Categoria reggina, un Melitese-Archi del 2016. “Lo spettacolo delle telecronache calabresi… con il commento della Gialappa’s!” è la didascalia accompagnata a spezzoni di video di quel match, in cui il telecronista si lascia andare ad alcune perle, che i due commentano con ironia. Il video è in alto.

