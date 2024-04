Sud chiama Nord, Alessandro Occhipinti coordinatore comunale a Vittoria

StrettoWeb

Oggi a Vittoria è stata ufficializzata la nomina di Alessandro Occhipinti a coordinatore comunale di Sud Chiama Nord. All’incontro erano presenti il vice presidente del consiglio comunale Rosetta Noto, l’assessore Cesare Campailla, il coordinatore provinciale di Ragusa Paolo Monaca e il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice.

“È stata un’importante occasione per fare il punto sulla organizzazione del partito a Vittoria e per strutturare il nostro impegno per garantire la presenza e la rappresentanza di Sud Chiama Nord anche in vista delle elezioni europee a sostegno del nostro progetto politico per la libertà. Il mio messaggio è stato chiaro: queste elezioni europee non sono un semplice momento di competizione, ma una vera e propria sfida per chi aspira come noi a scacciare gli abusivi da Palazzo d’Orleans.

Le elezioni europee ci offrono l’opportunità di portare le nostre istanze in Europa e verificare al contempo anche la bontà del nostro operato sul territorio“, è quanto ha affermato Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

