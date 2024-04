Stop ai disagi: a Cosenza parte la bitumazione completa di via XXIV Maggio

StrettoWeb

“Sarà completamente bitumata e rimessa, dunque, in sicurezza sia per autoveicoli che per pedoni, Via XXIV Maggio, una delle arterie viarie più trafficate e, fino ad oggi, tra le più mal messe del nostro centro cittadino”. Lo annuncia il sindaco Franz Caruso che, insieme all’assessore alla manutenzione, Francesco De Cicco, si è battuto per reperire i fondi necessari alla bitumazione ex novo di intere strade lasciate dalla passata amministrazione di centrodestra in condizioni di enormi criticità.

Le strade presentano bitume divelto e la presenza di enormi buche che, comunque, in questi primi due anni di amministrazione a guida Franz Caruso sono state tamponate con interventi, spesso urgenti, di copertura e di reintegro.

“Oggi abbiamo la possibilità di rimettere a nuovo intere strade – prosegue Caruso – Ci sono voluti più di due anni, ma siamo finalmente riusciti nel nostro intento, mantenendo così fede, per com’è mia abitudine, ad una promessa fatta ai miei concittadini che giustamente hanno sempre lamentato le cattive condizioni delle nostra strade urbane”.

“Iniziamo domani, da via XXIV Maggio, e col tempo e reperendo sempre nuove risorse, grazie ad una gestione economico/finanziaria dell’Ente oculata ed attenta, proseguiremo su altre arterie in un più complessivo progetto di riqualificazione. I lavori di bitumazione di una intera strada necessariamente arrecheranno dei disagi nella circolazione, di cui mi scuso, ma che, comunque, non si possono evitare”.

“E’ la prima volta, infatti, che sarà portato avanti un lavoro così capillare su una strada luna e complessa e che collega l’intero centro urbano, da nord a sud. Alla fine dei lavori, quindi, la comunità tutta potrà usufruire di una strada degna di questo nome” – conclude Franz Caruso.

Per consentire i lavori di pavimentazione stradale, con attività di scarifica e successiva bitumazione, di via XXIV Maggio è stata temporaneamente modificata la disciplina di circolazione sull’area interessata per garantire condizioni di sicurezza in favore degli addetti ai lavori e della utenza.

A tal fine è stata emessa apposita ordinanza che istituisce su via XXIV Maggio:

il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e per tutta la sua estensione, dalle ore 7 del 9 aprile alle ore 18 del 12 aprile 2024;

il divieto di transito, eccetto veicoli in soccorso ed emergenza, veicoli autorizzati e veicoli dei residenti ove ne sussistano le condizioni, nei giorni dal 9 al 12 aprile 2024, dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

