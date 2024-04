Stilo: un gioiello calabrese tra arte bizantina e paesaggi montani

StrettoWeb

Il suo fascino antico, intriso di memorie bizantine e normanne, si manifesta ad ogni angolo del borgo, tra vicoli acciottolati, palazzi signorili e chiese millenarie.

Proprio per queste caratteristiche, Stilo continua ad attirare – anno dopo anno – un crescente numero di viaggiatori, evidentemente estasiati dalla possibilità di immergersi in un’atmosfera d’altri tempi. Qui il tempo sembra scorrere più lento, scandito dal ritmo pacato della vita quotidiana e dal canto degli uccelli.

Cosa vedere a Stilo

Una volta arrivati a Stilo, è facile rendersi conto di come il borgo conservi intatto il suo carattere medievale, con le case in pietra disposte a gradinata sul pendio della collina e i suggestivi scorci panoramici che si aprono all’improvviso.

Simbolo indiscusso del borgo è la Cattolica, una chiesa bizantina del X secolo che sorge su un’altura rocciosa. La sua architettura semplice e austera, impreziosita da affreschi di scuola pittorica calabrese, lascia i turisti senza fiato: è d’altronde un unicum nel panorama architettonico italiano, un esempio emblematico dell’arte bizantina in Calabria.

Ad ogni modo, Stilo non è solo la Cattolica. Il borgo è infatti un vero e proprio museo a cielo aperto, ricco di tesori artistici e architettonici. Tra le meraviglie da non perdere, il Duomo normanno, il Castello normanno-svevo, la Chiesa di San Domenico e il Museo d’arte sacra.

Un’esperienza sensoriale che conquista

Stile non è solo bella da vedere, ma è ancora più incantevole da vivere con tutti i sensi. I profumi della cucina locale, a base di prodotti genuini e sapori mediterranei, conquistano il palato. Il ritmo coinvolgente della musica popolare calabrese invita a danzare. E l’ospitalità calorosa degli abitanti del borgo rende il soggiorno un’esperienza indimenticabile.

Stilo offre dunque un’occasione unica per immergersi nella cultura e nella tradizione calabrese. Le numerose feste religiose, le sagre paesane e i riti propiziatori scandiscono il ritmo dell’anno e offrono ai visitatori la possibilità di conoscere le usanze e i costumi locali.

Non solo: si tratta anche di una destinazione ideale per chi desidera una vacanza all’insegna del relax e della tranquillità. Passeggiando tra i vicoli del borgo, circondati dal silenzio e dalla bellezza della natura circostante, è possibile ritrovare il proprio equilibrio interiore.

Insomma, Stilo è un gioiello prezioso che attende solo di essere scoperto. Un luogo magico dove storia, arte, cultura e tradizione si fondono in un’armonia perfetta. Un’esperienza imperdibile per chi desidera vivere un viaggio indimenticabile nel cuore della Calabria autentica.

I consigli di viaggio

Tutto ciò premesso, il periodo migliore per visitare Stilo è quello delle stagioni che anticipano e seguono l’estate: la primavera e l’autunno sono infatti i periodi ideali per godere del clima mite e delle bellezze paesaggistiche, potendo sfruttare la piacevolezza di una passeggiata nelle sue vie storiche senza le calure eccessive dell’alta stagione.

Una volta giunti sul luogo, il borgo offre alcune soluzioni di alloggio. Considerato che si tratta per lo più di bed & breakfast di dimensioni non troppo ampie, il consiglio è quello di prenotare anzitempo il proprio soggiorno, al fine di trovare il giusto posto. Per quanto poi concerne la ristorazione, è bene non perdere l’opportunità di gustare i piatti tipici della cucina calabrese, come la pasta alla ‘nduja, i salumi e formaggi locali, i peperoni cruschi e la focaccia.

Sistemati e rifocillati, i turisti potranno ben dedicarsi alla visita al borgo e alle attività che possono essere organizzate qui o nei dintorni. Si possono dunque visitare i monumenti e musei del borgo, dedicarsi a escursioni trekking o mountain bike nei dintorni, oppure rilassarsi sulle spiagge della costa ionica, raggiungibili con le principali strade provinciali.

In ogni caso, un viaggio a Stilo saprà regalare momenti di inattese emozioni, permettendo a tutti i viaggiatori di entrare in contatto con un borgo che conquisterà fin dal primo sguardo con il suo fascino antico e la sua atmosfera autentica. Un luogo da vivere con lentezza, per assaporare ogni momento e lasciarsi trasportare dalla bellezza della Calabria. La posizione centrale rispetto ad altre località da visitare nella stessa regione lo rende inoltre una tappa davvero invidiabile in un tour alla scoperta dell’entroterra, potendo in tal modo soddisfare un flusso di turisti che non è stagionalizzato durante l’estate, ma è in grado di cogliere la bellezza della regione in qualsiasi momento dell’anno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.