Sport e legalità a braccetto in Calabria: Festa del Rugby a Cosenza con la Polizia di Stato

Festa del Rugby a Cosenza organizzata dalla società Spirito Santo. Domenica 14 aprile si sono radunate tutte le società e scuole calabresi con i loro piccoli rugbisti sul terreno di gioco del campo “Mazzuca” di Rende. Da Reggio Calabria, con il presidente Aldo Rositano, il vicepresidente Leandro Riso e il tecnico Rosario Poma, sono partiti i ragazzi del C.A.S. Reggio e dell’Istituto Comprensivo “Alvaro-Scopelliti, accompagnati dagli agenti del XII Reparto Mobile con il pullman messo a disposizione dalla Polizia di Stato.

Il progetto “Legalità Scuola Rugby” messo in piedi dalla Polizia di Stato assieme alla Federazione Italiana Rugby ha avuto un grande successo nelle scuole del territorio negli ultimi anni. Agenti di Polizia del gruppo “Fiamme Oro” e Tecnici Federali nel corso dell’anno hanno sensibilizzato gli alunni/atleti sull’importanza del rispetto delle regole sportive e sociali con lezioni di Legalità e fair- play abbinate ai giochi sportivi e in particolare al gioco del Rugby. Tantissimi ragazzi dai 6 ai 12 anni hanno partecipato con entusiasmo all’evento organizzato in maniera impeccabile. Per l’occasione, è stato organizzato anche un allenamento della rappresentativa calabrese under 16 seguito dai tecnici Gaito e Russo. La giornata si è conclusa con la premiazione di tutti i partecipanti e il fatidico terzo tempo.

