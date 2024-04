Sport, festa in casa ASD Matici per il compleanno del Presidente Pavone

StrettoWeb

Festa oggi in casa ASD Matici, l’Associazione Sportiva impegnata nel sociale tra i vari sport amatoriali: dal calcio alla pallavolo femminile al calcio a 11, a 7 e a 8 maschile, ma anche alla pallavolo mista e soprattutto a sostegno e solidarietà al reparto di pediatria degli Ospedali reggini. La società augura buon compleanno al suo Presidente, Santo Pavone, che oggi compie 34 anni. “L’Associazione Sportiva Matici è una storia di passioni e di sogni. I sogni quelli veri, alle volte anche infranti, che lasciano le cicatrici con quei segni indelebili che rappresentano l’essere nella sua accezione più introspettiva”, si legge in una nota.

Nella stessa, approfondita anche la storia del Presidente. “Santo Pavone – si legge ancora – nel 2018 decise di riunire alcuni elementi conosciuti durante gli anni di militanza nel calcio provinciale reggino per poter dare forma al suo sogno di club-famiglia sulle sponde calabresi dello stretto più bello del mondo. Il Pavone non ha potuto mostrare le sue piume nel calcio giocato per come avrebbe meritato, colpa di una società troppo lenta nel cogliere i cambiamenti e le possibilità che la comunità europea ha da offrire. Ma non per questo le persone di valore e ambiziose come il Presidente Pavone si lasciano affogare nel calderone del ‘chisti simu e chisti ristamu'”.

Da dove deriva il nome ‘Matici’

“Il nome Matici nasce all’alba del 2018 durante una notte tempestosa nel lettino di un giovane con i capelli lunghi come il Re Leone. Quel giovane è oggi il Presidente Pavone, che scelse il nome Matici, il quale indica un grande arbusto medicinale originale del Sud America dal quale si ricava un olio utile per la minzione”, si legge ancora.

