Spagna, indagata la moglie di Sanchez: il Premier valuta le dimissioni

Pedro Sanchez, primo ministro della Spagna, si prende una pausa: il premier ha infatti dichiarato che sospenderà le funzioni pubbliche fino alla prossima settimana per decidere se continuare a guidare o meno il Governo iberico. Una scelta che arriva a ridosso delle notizie che vedono la moglie indagata. “Ho bisogno di una pausa e di riflettere”, scrive Sanchez sul suo account X. “Ho urgente bisogno di una risposta alla domanda se valga la pena (…) se continuare a guidare il governo o rinunciare a questo onore”.

Sanchez ha dichiarato che si sarebbe presentato ai media lunedì per annunciare la sua decisione. L’annuncio shock è arrivato dopo che mercoledì un tribunale spagnolo ha dichiarato di aver avviato un’indagine preliminare per verificare se la moglie di Sanchez, Begona Gomez, abbia commesso il reato di traffico d’influenza e corruzione negli affari nei suoi rapporti privati.

Sanchez ha detto che la gravità degli attacchi che lui e la moglie stavano ricevendo meritava una risposta misurata. Il tribunale che sta indagando su Gomez non ha fornito ulteriori dettagli in quanto il caso è sigillato e preliminare, ma ha solo detto che ha fatto seguito a una denuncia sollevata dal gruppo di campagna anti-frode Manos Limpias, un sindacato di estrema destra registrato in Spagna.

