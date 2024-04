Sondaggi politici: Fdi al 30% con Meloni candidata, la Lega perde voti con Salvini capolista. Tutti i DATI

StrettoWeb

Le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno si avvicinano inesorabilmente ed i vari partiti sono in fibrillazione per completare le liste nelle varie circoscrizioni. Nell’ultimo sondaggio di Noto per Porta a Porta si nota Fratelli d’Italia al 28% (arriverebbe sino al 30% con la candidatura del premier Meloni), bene il Partito Democratico al 20,5% con la leader Dem candidata. stabile il Movimento 5 Stelle con 15,5%.

Forza Italia (tra il 7,5% – 8%), la Lega di Salvini al 7% con la candidatura del segretario federale. Sotto la soglia di sbarramento Azione e l’Alleanza Verdi – Sinistra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.