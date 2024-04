Silp Cgil Calabria a Roma per la costituzione del nuovo Commissariato P.S. Roghudi-Condofuri

StrettoWeb

“Si comunica a tutto il personale in servizio nella Provincia di Reggio Calabria e presso il Commissariato di P.S. di Condofuri, che il 9 aprile alle ore 15.30 presso la Sala Europa dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia – Roma, una delegazione del Silp CGIL della Calabria parteciperà all’incontro per la costituzione del nuovo Commissariato di P.S. ROGHUDI – CONDOFURI (RC)”. E’ quanto si legge in una nota firmata dal Segretario Generale Regionale Calabria Silp CGIL Ottavio Spinella e dal Segretario Generale Provinciale di Reggio Calabria Silp CGIL Francesco Flachi.

“All’incontro saranno presenti il Segretario Nazionale Mario Roselli, il Segretario Generale Regionale Calabria Ottavio Spinella e il Segretario Generale Provinciale di Reggio Calabria Francesco Flachi”, si legge ancora.

