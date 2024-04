Sicily Beach Volley School F.lli Anastasi sconfitta in casa dalla Ciclope Bronte

StrettoWeb

Altra domenica amara per la Sicily F.lli Anastasi che, nella 22ª giornata di campionato del girone I di Serie B, è stata sconfitta dalla Ciclope Volley Bronte. Una delle due formazioni di Bronte, in lotta per la seconda posizione nel girone, non ha fatto sconti ai tirrenici che incassano un’altra sconfitta casalinga. Nel primo set gli ospiti conquistano un vantaggio rassicurante per poi andare a chiudere in loro favore il primo set per 25-19. Più netto il secondo parziale dove il divario con gli uomini di coach Santacaterina sarà di 10 lunghezze (25-15), il terzo set è quello più lottato e si decide in volata con capitan Giliberto e compagni che cedono per 25-22.

I punti certificano le buone prove di Mazza e Ciaramita entrambi top scorer dei locali con 7 punti a testa, ma il campo certifica anche l’ottima prova del libero Alberto Alaimo che ha cercato di difendere tutto il possibile contro gli attaccanti etnei. Settimana prossima altro impegno in casa per la formazione tirrenica che attende i cugini jonici del Volley Letojanni.

Il tabellino

Sicily F.lli Anastasi – Ciclope Volley Bronte 0-3

Parziali: 19-25, 15-25, 22-25.

Arbitri: Gabriele Lunardi & Giovanni La Mantia.

Sicily Bvs F.lli Anastasi: Sulfaro 3, Morisciano ne, Alaimo A. 0, Amagliani 1, Alaimo M. 2, Rizzo 1, Cucca ne, Mazza 7, Ciaramita 7, Bartolomeo 3, Giliberto 0. Allenatore: Tino Santacaterina.

Ciclope Volley Bronte: De Costa, Romano, F. Andronico, Saraceno, Renda, Ndrecaj, Grasso, Tomasello, Smiriglia, G. Andronico, Libertà, Ferrara. Allenatore: Claudio Martinengo.

