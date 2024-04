Sicilia, Lions Day: “Solidarietà senza confini” con screening sanitari gratuiti

StrettoWeb

Il Lions Day renderà domenica 14 aprile una giornata speciale all’insegna della solidarietà, della prevenzione sanitaria e della cultura. In Sicilia 40 piazze, da Trapani a Lampedusa, dalle 9 alle 13.00, accoglieranno circa 200 medici volontari Lions e oltre 1000 soci di supporto attivo per incontrare i cittadini e offrire screening sanitari gratuiti. “Solidarietà senza confini” è lo slogan scelto per la giornata in cui i Lions celebrano il tradizionale appuntamento del Lions Day che si celebra ogni anno in tutto il mondo e che quest’anno coincide con la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti 2024, promossa dal Ministero della Salute e dal Centro nazionale Trapianti.

Le città interessate sono Bagheria, Alcamo, Marsala, Trapani, Castelvetrano, Salemi, Mazara del Vallo, Messina, S. Teresa di Riva, Roccalumera, Taormina, Letojanni, Milazzo, Barcellona; Patti, Capo d’Orlando, Mistretta, Castroreale, Catania, Giarre, Trecastagni, S. Agata Li Battiati, Zafferana Etnea, Misterbianco, Lampedusa, Lentini, Niscemi; Gela, Leonforte, Caltanissetta, Caltagirone, Agrigento.

Cuore pulsante di questa straordinaria giornata, che vedrà i giubbotti gialli dei Lions colorare le piazze di tutta l’isola come nel resto d’Italia, è la prevenzione sanitaria: screening gratuiti, accessibili a tutti i cittadini, che vanno dai test oculistici, diabetologici, audiometri, cardiologici, chirurgici, alimentari, fisiatrici a quelli di misurazione della pressione arteriosa e di prevenzione oncologica; informazione e sensibilizzazione per la donazione del sangue e degli organi. Ma non solo.

Per l’occasione, infatti, i Lions siciliani saranno a disposizione anche per far conoscere le molteplici attività di servizio a favore del territorio in collaborazione con enti e istituzioni: campagne di prevenzione e promozione della salute nel territorio e nelle scuole, tutela ambientale, laboratori, conferenze, contrasto al disagio giovanile, attività culturali e tanto altro ancora per il benessere delle comunità. Un’opportunità, dunque, per rafforzare il legame tra i Lions e la comunità, promuovendo al contempo la cultura della prevenzione e dell’assistenza sanitaria con l’attenzione alla solidarietà e all’inclusione.

Una giornata straordinaria all’insegna di quel “We Serve”, “Noi Serviamo”, che è il motto impegnativo ma entusiasmante di Lions International, l’associazione di servizio più grande del mondo con oltre 1,4 milioni di soci.

Frutto di un’iniziativa corale – promossa dalla X circoscrizione di Agrigento – è anche il concerto di beneficenza dell’Orchestra Filarmonica del Sud, diretta da Antonio Giovanni Bono, che proprio domenica sera si terrà presso la Sala Concordia del Palacongressi di Agrigento in memoria del compianto Paolo Valenti, scomparso lo scorso anno alla vigilia dell’elezione a Governatore dei Lions siciliani. I proventi dell’iniziativa andranno alla LCIF, la Fondazione Lions Clubs International.

“Costruttori di solidarietà” così i Lions definiscono il capillare servizio di prossimità offerto costantemente nei territori. Così operano i 118 Lions club del Distretto 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Daniela Macaluso. In un periodo storico nel quale disuguaglianze e povertà incipienti rendono più che mai necessarie la solidarietà e la cura della salute, il Lions Day costituisce un modello di impegno civico e sociale, capace di unire diverse realtà e competenze in un unico progetto comune. https://www.lions108yb.it/

