Sicilia, De Luca: “servono risposte concrete dal governo a tutela degli agricoltori”

“Oltre alle calamità naturali, questa terra deve fare i conti con una calamità politica”. Così il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, intervenendo oggi in aula per la discussione sulla Mozione per Interventi Urgenti a Sostegno dell’Agricoltura Siciliana presentata congiuntamente alle altre forze di opposizione. “La situazione critica che affligge il comparto agricolo siciliano“, ha affermato De Luca primo firmatario, richiede “una risposta immediata e concreta”.

“La combinazione di fattori come l’aumento indiscriminato dei costi di produzione e gli eventi metereologici avversi hanno portato il settore in uno stato di “allerta rossa”. Abbiamo sollevato la necessità di tutelare gli agricoltori contro gli aumenti speculativi dei costi di produzione e di introdurre normative per un’etichettatura chiara e trasparente per i prodotti importati, al fine di contrastare la concorrenza sleale e proteggere il mercato regionale e quello nazionale. È cruciale che il governo regionale intervenga presso il governo nazionale per garantire misure di sostegno tempestivo ed efficace per il comparto agricolo siciliano, che rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro territorio”, conclude il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca.

