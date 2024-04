Sicilia, l’agghiacciante fine di Nina: cagnolina pestata in strada

StrettoWeb

“Invito l’Arma dei Carabinieri a intervenire con la massima urgenza affinché venga nel più breve tempo possibile individuato chi alla guida dell’automobile che ha investito la povera cagnolina Nina”. Lo ha detto Enrico Rizzi, commissario Dipartimento tutela animali e lotta alle zoomafie di Sud chiama Nord. Rizzi, commentando quanto avvenuto, condivide in pieno le fortissime perplessità già espresse in merito all’accaduto, ossia che potrebbe trattarsi di un atto volontario.

“Ritengo – ha aggiunto Rizzi – che il sindaco di Alcamo Domenico Surdi, debba subito intervenire affrontando in prima persona quanto accaduto anche al fine di tutelare il buon nome della città da lui amministrata. Quelle immagini sono veramente atroci e non oltre commentabili”.

La cagnolina Nina viveva libera nei pressi di una azienda ove è avvenuto l’investimento. Si trovava ferma dalla parte opposta della carreggiata ove proveniva l’automobile che l’ha investita, sembra sterzando proprio su di lei. Rizzi punta però il dito anche sulla mendacità della legge contro i maltrattamenti e uccisioni degli animali che non permette le più forti pene detentive anche nei casi più efferati.

Molto noto in tutta Italia per le sue campagne in difesa degli animali Enrico Rizzi è candidato al Parlamento europeo nelle prossime elezioni di giungo.

“In caso di mia elezione affronterò subito l’argomento chiedendo che si faccia finalmente luce su quella che è di fatto in Italia una mancata tutela degli animali. Purtroppo – ha concluso Rizzi – tranne pochissime, quasi uniche, eccezioni in passate legislature, il nostro Paese manca di eurodeputati attivi su questo campo”.

