Shock in Calabria: investe un bambino, gli lancia 20 euro dal finestrino e scappa

StrettoWeb

Una storia che sembra quasi surreale, soprattutto perché di mezzo ci sono dei bambini: esistono persone, purtroppo, che non sentono rimorso neanche di fronte ad un incidente e, indifferenti, scappano via. E’ quanto accaduto pochi giorni fa a Commenda di Rende, in provincia di Cosenza, dove il piccolo è stato investito da un’auto mentre era in sella in bici: il responsabile, piuttosto che prestare soccorso, ha abbassato il finestrino, gli ha dato 20 euro ed è andato via.

A denunciare l’accaduto è la mamma del bambino su Facebook, suscitando l’indignazione generale: “la cerco per ridargliene 50”, scrive arrabbiata. Il piccolo è stato portato al Pronto Soccorso per un dolore al piede che non riusciva a muovere ma la mamma avverte la responsabile di avere il numero di targa e rincara la dose: “non si è neanche degnata di verificare e, essendo un minore, di comprendere che stesse bene o che chiamasse un genitore, pensando di risolvere tutto con 20 euro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.