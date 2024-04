Serie B Nazionale Volley, risultati e classifica della 21ª Giornata: la Domotek riposa, dietro è bagarre

StrettoWeb

Turno di riposo per la Domotek Volley Reggio Calabria, già sicura del primo posto in classifica, che osserva lo svolgersi della 21ª Giornata della Serie B Nazionale Volley Girone I comodamente nel suo attico in vetta al campionato. Alle spalle dei reggini situazione piuttosto calda: tris di vittorie per le inseguitrici.

Paomar Volley rifila un secco 3-0 ad Aquila Bronte CT. Ciclope Volley Bronte batte 3-1 Datterino Volley Letojanni. Vittoria per 3-0 anche per Raffaele Lamezia CZ su Costa Dolci Papiro CT. Nelle altre due gare Vibo Valentia batte 2-3 Bisignano e Palermo supera 3-0 Viagrande.

I risultati della 21ª Giornata della Serie B Nazionale Volley Girone I

Sabato 6 aprile

Ore 19:00

Bisignano Group-Tonno Callipo VV 2-3

Re Borbone Palermo-Systemia Viagrande CT 3-0

Domenica 7 aprile

Ore 18:00

Paomar Volley SR-Aquila Bronte CT 3-0

Ciclope Volley Bronte-Datterino Volley Letojanni 3-1

Ore 18:30

Raffaele Lamezia CZ-Costa Dolci Papiro CT 3-0

Riposo: Sicily F. Anastasi ME, Domotek Volley Reggio Calabria

Classifica Serie B Nazionale Volley Girone I

Domotek Volley 51 Pomar Volley SR 44 Ciclope Volley Bronte 43 Raffaele Lamezia CZ 38 Aquila Bronte 33 Datterino Letojanni 27 Tonno Callipo VV 22 Re Borbone Palermo 22 Bisignano Group 19 Costa Dolci Papiro CT 12 Systemia Viagrande CT 9 Sicily F. Anastasi ME 1

Il programma della 22ª Giornata di Serie B Nazionale Girone I

Sabato 13 aprile

Ore 18:00

Aquila Bronte CT-Raffaele Lamezia CZ

Costa Dolci Papiro-Bisignano Group

Datterino Volley Letojanni-Domotek Volley Reggio Calabria

Ore 19:00

Tonno Callipo VV-Re Borbone Palermo

Domenica 14 aprile

Ore 18:00

Sicily Anastasi ME-Ciclope Volley Bronte

Riposano: Systemia Viagrande CT, Paomar Volley SR

