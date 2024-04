Una scuola di Messina finisce a “Viva Rai 2”. E Fiorello scherza sul Ponte sullo Stretto: “c’era già?”

StrettoWeb

Una scuola di Torregrotta, in provincia di Messina, protagonista questa mattina a “Viva Rai 2”, il programma di successo di Rosario Fiorello. Stiamo parlando dell’Istituto Comprensivo Torregrotta, presente con una delegazione di studenti e insegnanti per assistere alla puntata odierna. I bambini hanno cantato alcuni brani, tra cui la siciliana “Ciuri Ciuri”, prima di consegnare al conduttore dei lavoretti realizzati in classe.

Fiorello, durante la puntata, si è avvicinato alla delegazione. “Ecco le scuole. Da dove arriva?”, ha chiesto. “Da Torregrotta, in provincia di Messina”, la risposta. E non è mancata, da parte di Fiorello, la solita ironia sul Ponte sullo Stretto: “Il Ponte c’era già?”, ha chiesto scherzosamente, prima di domandare alla studentessa: “A te piacerebbe?” “Non lo so”, è stata la risposta. Lapidaria invece la docente: “io sono una no Ponte”. E Fiorello ha ribattuto: “A Messina e a Reggio ci sono i noponti e i siponti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.