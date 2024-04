Scherma, ottimi risultati dei Capodarmi Ceans ai campionati regionali under 14

StrettoWeb

Il 6 e 7 aprile al Palazzetto dello Sport di Pianopoli si sono svolti i Campionati Regionali under 14. A portare alto il nome di Capodarmi Scherma gli 11 atleti in gara e l’esordiente Vincenzo Maria Fascina per la categoria prime Lame. Grandi numeri e ottimi risultati per la sala schermistica più a sud della Calabria, l’unica di tutta la fascia jonica che già dal suo nome, ispirato al caratteristico promontorio di pietra bianca, rievoca il forte legame al territorio. La società, seppur di recente storia, riprende appieno la tradizione della disciplina sportiva e può vantare dal suo anche lezioni all’aperto vista mare.

Il presidente Ennio Diano e il maestro Carlo Serpieri si dicono orgogliosi e soddisfatti della “storia” che si sta costruendo insieme in termini di risultati sportivi e soprattutto per spirito di squadra, rispetto, amicizia ed empatia, valori che fanno della sala una palestra del saper vivere sociale.

I risultati

Di seguito i risultati della prova regionale under 14.

Luca De Domenico (cat. Cadetti/Giovani) 8° posto

Edoardo Placanica (cat. Giovanissimi) 1° posto e titolo di campione Regionale

Alessandro Sergi (cat. Giovanissimi) 2° classificato e titolo di vicecampione regionale

Ieva Semendiaieva (cat. Allieve) 2ª classificata e titolo di vicecampionessa regionale

Ester Tuscano (cat. Ragazze) 2ª classificata e titolo di vicecampionessa regionale

Martina Fallara (cat. Ragazze) 3° posto

Gabriele Borrello (cat. Maschietti) 3° posto

Umberto Laface (cat. Maschietti) 3° posto

A completare la spedizione dei purple fencers a Pianopoli Morena Visalli ed Aurora Minniti nella categoria Bambine e Santo Arecchio tra i Maschietti. Loro hanno affrontato la pedana con il giusto piglio, pronti per i prossimi appuntamenti. Il nuovo arrivato Riccardo Morabito sta migliorando il suo approccio e rendimento di gara in gara. Lo sguardo è già rivolto al Gran Premio Nazionale Giovanissimi Renzo Nostini che si terrà a Riccione dall’1 all’8 maggio.

