Sant’Eufemia: il gruppo di minoranza rinuncia al gettone di presenza

E’ stata protocollata oggi al Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte la rinuncia, da parte del gruppo Sant’Eufemia è Viva, a percepire i gettoni di presenza. Di seguito il testo integrale del documento.

“Gentile Presidente del Consiglio,

a nome del gruppo consigliare “Sant’Eufemia E’ Viva”, desideriamo comunicarLe ufficialmente la nostra decisione di rinunciare alla percezione del gettone di presenza per le sedute del Consiglio Comunale. Abbiamo preso questa decisione con profondo senso di responsabilità e solidarietà verso la nostra comunità, specialmente considerando il difficile periodo di crisi economica e sociale che stiamo attraversando. Riteniamo che in momenti come questi sia fondamentale dimostrare un impegno concreto nel supportare le famiglie e gli individui che si trovano in situazioni di disagio o di emarginazione sociale.

La rinuncia alla percezione del gettone di presenza rappresenta per noi un segno tangibile del nostro impegno nel mettere al primo posto il bene comune e nel lavorare per il progresso e il benessere di tutti i cittadini di Sant’Eufemia. Desideriamo che le risorse risparmiate con questa decisione vengano utilizzate in modo efficace per sostenere le iniziative di solidarietà, giustizia e pace sociale nella nostra comunità.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni in merito.

Distinti saluti,

I consiglieri

Francesco Antonio Papalia

Martina Arimare

Saverio Garzo

Domenico Rositano“

