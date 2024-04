Santa Maria del Cedro e la destagionalizzazione con “Primavera Sound”

StrettoWeb

Con il live di Cecè Barretta andato in scena a dispetto del maltempo ieri, giovedì 25 aprile 2024, ha preso il via la manifestazione “Primavera Sound” a Santa Maria del Cedro, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la pro loco. Il programma dell’iniziativa prosegue oggi, venerdì 26 aprile 2024, con “Follia 90”, lo speciale party che inizierà alle 21 nell’area eventi allestita sul lungomare Giorgio Perlasca e che propone le hit più famose di quella fantastica stagione musicale con dj, vocalist, ballerine, mascotte e la distribuzione di gadgets.

Il fine settimana di Santa Maria del Cedro prosegue sabato 27 aprile 2024 con un doppio appuntamento, nella stessa location e a partire dallo stesso orario: spettacolo di cabaret con Nello Iorio, apprezzato attore comico campano, noto in particolare per le sue partecipazioni a programmi cabarettistici televisivi di successo, seguito poi dalla live

music della band Audio 5, che propone un vasto repertorio musicale che spazia da Battisti a Gloria Gaynor e Tina Turner, fino a Zucchero e Raf.

“Primavera Sound – commenta l’amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro – è una iniziativa dedicata ai cittadini e ai turisti della nostra cittadina e dei comuni limitrofi, nata con un duplice obiettivo. Da un lato, risponde all’esigenza di fornire intrattenimento in un periodo caratterizzato da giorni feriali ‘extra’ dovuti al ponte per la Liberazione”.

“Dall’altro – viene aggiunto – si inserisce nel solco della necessità di riempire di contenuti l’infrastruttura ‘contenitore’ del lungomare cittadino, che vogliamo si affermi sempre più, al pari di altre opere realizzate negli scorsi anni, come attrattore di presenze turistiche”.

