Sanità allo sbaraglio? Tavernise (M5S): “Occhiuto pensi ai calabresi”

“Buona domenica, o meglio, non proprio buona stando a quanto succede. Arrivano notizie tristi per la sanità calabrese, e cosentina nel particolare. Le dimissioni del primario del pronto soccorso di Cosenza esprimono tutto il disagio in cui versa l’Annunziata e le condizioni nelle quali il personale è costretto a lavorare”. Lo dichiara il consigliere regionale M5S Davide Tavernise.

“Proprio nella notte si è registrata, infatti, l’ennesima aggressione di un paziente verso carabinieri e personale del pronto soccorso. Con i colleghi del Pd abbiamo chiesto al Presidente Occhiuto cosa ne pensa. Nonostante gli annunci siamo ancora all’anno zero, e intanto dal governo centrale, arrivano nuovi pesanti tagli a sfavore dei calabresi. Ci auguriamo che per una volta, il governatore Occhiuto e commissario alla sanità, stia dalla parte dei calabresi”.

