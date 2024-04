StrettoWeb

“Darò tutto me stesso per dare non solo ai siciliani e ai calabresi ma a 60 milioni di italiani un’opera pubblica che il mondo guarderà con stima e ammirazione”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a proposito del Ponte sullo Stretto, parlando al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

