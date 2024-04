A Saline Joniche nasce un’altra Pro Loco

StrettoWeb

Si è svolta domenica a Saline Joniche la presentazione della nascita di un’altra Pro Loco facente parte dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI). A darne comunicazione è il Consigliere e membro della Giunta del Comitato Provinciale Reggio Calabria, nonché Consigliere del Comitato Regionale Unpli Calabria, che da circa un anno e mezzo svolge un lavoro di interfaccia con le tante associazioni e singoli cittadini facente parte del Comune di Montebello Jonico. Grande soddisfazione, dichiara la Signora Romeo, “è stato il poter presiedere e presentare una Pro Loco nata dall’unione di diverse frazioni. Una sinergia che si è subito concretizzata con la voglia di fare rete e lavorare tutti assieme per il bene comune. Riunitesi 20 persone come soci fondatori hanno accolto la proposta/suggerimento di avere un Consiglio Direttivo composto da almeno un rappresentante di ogni singola frazione di uno stesso territorio, quale è quello del Comune di Montebello Jonico, che si estende dalla marina alla collina”.

“Ed ecco dunque che vi sono al suo interno rappresentanti di Saline, Masella, Sant’Elia, Fossato e Montebello Jonico, da cui la Pro Loco ha preso la seguente denominazione: “Pro Loco Montebellum APS”, che da subito associata ad Unpli, ha dato mandato per iscrizione all’albo delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed all’albo delle Pro Loco della Regione Calabria. Seguirà nei tempi dettati dalla legge, l’iscrizione al Servizio Civile Universale (SCU), che consentirà di dare possibilità lavorative ai giovani del territorio, svolgendo progetti per la promozione, valorizzazione e tutela del territorio”.

I saluti iniziali sono stati fatti dal Presidente Regionale Unpli Calabria, Filippo Capellupo ed a seguire dal Presidente del Comitato Prov.le Unpli Reggio Calabria, Rocco Deodato, intervenuti in video conferenza in quanto fuori sede. Entrambi molto contenti della nascita e quindi il recupero di Pro Loco inattive in taluni territori, augurando di lavorare in tranquillità, sapendo di avere alle spalle la grande famiglia Unpli , che li seguirà ed accompagnerà sempre durante il loro percorso di crescita e valorizzazione dei territori, con la consapevolezza che si può far tanto per migliorarli i territori sotto tanti ambiti: sociale, culturale, identitario, sportivo, paesaggistico, ambientale, solidale, il vero volontariato attivo composto da cittadini che apartiticamente, vogliono partecipare alla vita pubblica, contribuendo con azioni concrete da trasferire su tutto il territorio di appartenenza. Inoltrandosi in eventi di caratura, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, quale può essere l’Erasmus e bandi europei. Questo e tanto altro è fare Pro Loco.

Si è passato successivamente alla lettura dello Statuto… la Missiondelle Pro Loco, a cura del socio fondatore più anziano e saggio Mimmo Pellicanò e la Presentazione del Consiglio Direttivo ProTempore, che risulta essere così composto: è stata eletta Presidente Palamara Romina Antonella, Vice Presidente Ruggero Agostino, Tesoriere Romeo Maria Carmela, Segretario PalamaraMaria Rosa, sono stati eletti Consiglieri i soci: Tripodi Giuseppina, Pellicanò Domenico, Pugliese Caludia, Evoli Franca, Tripodi Daniele, il quale sin da subito a messo a disposizione una saletta del suo locale, quale sede temporanea, in attesa poi di una sede che verrà concessa dall’amministrazione comunale.

Dopo il taglio della torta, la neoeletta Presidente Romina Palamaracon il brindisi di buon lavoro, ringraziava tutti i soci per la fiducia riposta in lei nella guida di questa nuova avventura che sarà ricca di tante azioni positive per il miglioramento dello stato dei luoghi, la tutela dell’ambiente, la promozione e valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale, seguendo si da subito la Mission Pro Loco, promuovendo sempre più aggregazione e socialità. A seguire i saluti, gli auguri e l’omaggio di un gagliardetto, da parte della Presidente della Pro Loco Motta San Giovanni Tiziana Cuzzupoli, intervenuta per l’occasione, in quanto Neoeletta Consigliera Comitato Prov.le Unpli Reggio Calabria.

Termina con i saluti finali, la Consigliera Concetta Romeo in rappresentanza degli organismi Provinciali e Regionali Unpli Calabria, rinnovando la sua disponibilità nel seguire e supportare la Neo Pro Loco, ritenendosi più che soddisfatta di aver portato a compimento il lavoro svolto con la nascita di questa associazione che risulta essere la prima nella provincia di Reggio Calabria ad avere all’interno del direttivo tutti i rappresentanti di un intero comune suddiviso in tante frazioni. Il plauso va a tutti per lo spirito di condivisione degli intenti, per la passione che da subito li ha contraddistinti con la voglia di fare. “Una bella realtà oggi è nata …..Ad Majora”.

