Sala giochi illegale in un bar: sanzione per una commerciante nel crotonese

Personale della Polizia di Stato ha effettuato un controllo amministrativo nei confronti di un bar, ubicato ad Isola di Capo Rizzuto. Nel corso dell’attività di controllo, espletata da personale della Divisione Polizia Amministrativa, si è riscontrato, all’interno di un’area all’uopo dedicata, la presenza di 3 apparecchi elettronici di tipo totem destinati a forme di gioco illegali.

Presente inoltre la vendita di prodotti di genere non alimentare in assenza della prescritta licenza, nonché la presenza di un dipendente non regolarmente assunto. Pertanto, l’Ufficio in questione ha provveduto ad elevare due sanzioni amministrative alla titolare aventi un valore totale pari ad euro 35.5164 ed al sequestro degli apparecchi elettronici.

