L’estremo sacrificio di Cateno De Luca in onore di Maria Santissima dell’Annunziata | FOTO

Si è svolto ieri sera a Fiumedinisi, in provincia di Messina, il rito cruento dei viaggi in ginocchio dalla Chiesa di San Pietro fino al santuario di Maria Santissima Annunziata a piazza Matrice. A questa celebrazione ha anche partecipato il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, Cateno De Luca: “mentre ero in chiesa ho sentito la necessità di inginocchiarmi e farmi trascinare dalla scia di uomini ed donne che avevano iniziato il loro viaggio penitenziale. Si parte dalla Chiesa San Pietro e per circa 700 metri si cammina in ginocchio fino ad arrivare nel Santuario Maria Santissima Annunziata”.

“Quando striscia le pelle sul pavimento ed incappi in una pietruzza senti un dolore proporzionato al tuo peso corporeo. E’ faticoso ma liberatorio. Chi compie questo rito si porta a vita le cicatrici nelle ginocchia“, conclude De Luca.

