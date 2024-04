Ryanair promuove Tropea e il Sindaco si esalta: “che grande soddisfazione”

StrettoWeb

“Per lanciare e comunicare al mondo le nuove tratte aeree da Reggio Calabria, nel proprio spot Ryanair ha puntato su Tropea. Explore Calabria with Ryanair. È, questo, l’invito che la famosa compagnia aerea irlandese, pioniera del low cost ed uno dei maggiori giganti europei e mondiali dei cieli, destina ai viaggiatori di tutto il mondo. E le immagini, le suggestioni e le emozioni – da non lasciarsi sfuggire nello spot che annuncia i voli da Reggio Calabria in partenza tra 14 giorni – sono per la maggior parte riservate all’esperienza Tropea, tra spiagge, cromatismi, salotto diffuso, borgo storico e l’iconico, monumentale, epico santuario di Santa Maria dell’Isola”. E’ quanto si legge in una nota sul sito del Comune di Tropea.

“Che grande soddisfazione per la Calabria e per tutti. Si tratta di un importante – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – riconoscimento che associa nuovamente il fascino identitario e distintivo del Principato e di tutto ciò che esso evoca, all’idea di turismo esperienziale e che apre una nuova e qualificata finestra internazionale sul territorio. Perdersi nella natura selvaggia, scoprire antichi borghi e monumenti o, semplicemente, nuovi sapori, così la voce fuori campo che descrive e disvela le nuove tratte e la Calabria inedita. Sono 8 i voli da e per l’Aeroporto Tito Minniti. Dai tre scali calabresi Lamezia, Reggio e Crotone saranno 30, in tutto, le destinazioni in programma”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.