Ruperti nuovo questore di Vibo: “indubbi benefici per la nostra terra”

“Porgo i migliori auguri di un proficuo lavoro al nuovo questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, che torna in città dopo tanti anni in prima linea in alcune province italiane tra le più esposte sul fronte della lotta al crimine organizzato”. Lo dichiara in una nota l’on. Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati. “Il dott. Ruperti conosce benissimo il nostro territorio, fatto di grandi potenzialità e note difficoltà”.

“Sono certo che la sua esperienza e le sue capacità, messe al servizio dell’intera nostra provincia, non potranno che arrecare indubbi benefici in termini di sicurezza del cittadino e contrasto ad ogni forma di criminalità e prevaricazione. A lui ed a tutti gli agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia – conclude Mangialavori – un sincero augurio di buon lavoro, ed un altrettanto sincero ringraziamento per il lavoro svolto al questore uscente Cristiano Tatarelli”.

Sindaco Limardo: “primavera di legalità”

“Intendo rivolgere il mio benvenuto, anzi bentornato a Vibo Valentia, al questore Rodolfo Ruperti ed al comandante dei Vigili del fuoco Antonino Casella, che proprio in questi giorni si sono insediati nei nuovi ruoli”. Ad affermarlo è il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, che saluta il ritorno in città di due figure che, in tempi e modi differenti, sono già state al servizio della cittadinanza vibonese.

“Ogni cittadino vibonese conosce il dottore Ruperti, conosce il suo straordinario lavoro investigativo grazie al quale sono state smantellate numerose cosche di ‘ndrangheta della nostra provincia. La sua attività, e quella della sua squadra, sono state determinanti per far vivere a Vibo Valentia la sua prima, vera, primavera di legalità. Oggi torna in città alla guida della Questura con un bagaglio di esperienze enorme, e questa non può che essere un’ottima notizia per tutta la provincia”.

“Così come – aggiunge ancora il sindaco Limardo – è un’altra ottima notizia il ritorno del comandante dei Vigili del fuoco Antonino Casella, il quale ha dato prova delle sue competenze e capacità in varie parti della Calabria e d’Italia, non ultima nella nostra Vibo Valentia quando in precedenza ha ricoperto questo ruolo. Una figura di elevato spessore ed un professionista esemplare, che saprà dirigere al meglio il Corpo dei Vigili del fuoco nelle sue molteplici funzioni”. Ad entrambi, dunque, “l’augurio di una proficua attività, a nome di tutta la città di Vibo Valentia”.

