Rocco Hunt in concerto a Paola per le celebrazioni di San Francesco

La festa laica che si affianca a quella religiosa: a Paola, il 2 maggio, si celebra la figura di San Francesco, Patrono di Calabria. Momento clou del fitto programma di iniziative, sarà l’esibizione del rapper salernitano Rocco Hunt. L’artista, a partire dalle 22, intratterrà il pubblico a Piazza IV novembre, ingresso gratuito. Un grande spettacolo che animerà la quattro giorni interamente dedicata al fondatore dell’Ordine dei Frati Minimi: i festeggiamenti, infatti, partiranno dal primo maggio per concludersi in data 4.

I successi del Poeta Urbano

Rocco Hunt, nome d’arte di Rocco Pagliarulo, è ormai sulla cresta dell’onda da oltre 10 anni, nonostante non abbia ancora compiuto 30 anni: è l’autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia, tra cui “Caramello”, in collaborazione con Elettra Lamborghini, “A un passo dalla luna” con Ana Mena, la ballata “Ti volevo dedicare” fino al singolo che ha consacrato la sua carriera, “Nu juorn buon”, con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” .

