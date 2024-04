Roberto Vannacci a Lamezia Terme per presentare il suo libro “Il Mondo al Contrario”

StrettoWeb

Grande attesa in Calabria per la presentazione del libro “Il Mondo al Contrario” con l’autore Roberto Vannacci a Lamezia Terme. L’iniziativa, organizzata da Cantiere Laboratorio e dal Comitato Culturale “Il Mondo al Contrario” della Città, si svolgerà lunedì 15 aprile 2024 alle ore 19.00 presso il Teatro “Franco Costabile” in via Materazzo – 2, Lamezia Terme / Sambiase.

L’evento vedrà i saluti di Francesco Materazzo ed Adolfo Procopi, rispettivamente Coordinatore di Lamezia Terme e della Calabria del Comitato Culturale “Il Mondo al Contrario”, mentre modererà Vittorio Gigliotti, presidente di Cantiere Laboratorio e Coordinatore Sud Italia dello stesso Comitato. Da remoto interverrà il Tenente Colonnello (ris.) Fabio Filomeni, presidente e fondatore, a Lamezia Terme, il 26 agosto dello scorso anno, del Comitato Culturale “Il Mondo al Contrario” che ha preso il nome dall’omonimo libro.

Al termine della presentazione, il dott. Vannacci risponderà alle domande dei giornalisti e, successivamente, sarà presente al rinfresco presso la Sala Hotel Cantagalli, a circa 100 metri dal Teatro Costabile, insieme alle prime 100 persone prenotate al costo di € 15.00 ciascuna.

Per info, prenotazioni ed accredito dei giornalisti contattare, solo tramite Whatsapp, la Segreteria de “Il Mondo al Contrario” al numero 3290057592.

Appuntamento da non perdere per quanti credono che la libertà d’espressione sia ancora un diritto fondamentale, ed oltretutto, sancito dalla nostra Costituzione; per quanti hanno a cuore l’identità culturale e storica del nostro Paese e non si piegano alla imposizione del “pensiero unico” dominante; per quanti credono ancora che le idee possono essere solo oggetto di confronto e mai di scontro, di prevaricazione o di violenza.

