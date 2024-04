La rivoluzione di Palmi sul turismo: scoprire la città con il trekking (e con un unico biglietto) | INTERVISTA

StrettoWeb

Palmi vuole fare la voce grossa sul turismo e ha lanciato una bella iniziativa che coniuga sviluppo dei trasporti, sport, cultura e gastronomia. A spiegarla, ai microfoni di Graziano Tomarchio, nel suo servizio per StrettoWeb, è l’Assessore al Turismo del Comune di Palmi Giuseppe Magazzù. “L’iniziativa – afferma – rientra in un progetto complessivo che si chiama ‘Viaggia in treno e scopri la Calabria’. Questo progetto mette insieme queste sinergie per creare eventi che possano sponsorizzare il territorio. Gli avventori, attraverso i treni regionali, raggiungono i territori in cui verranno organizzati eventi specifici. Nel caso di Palmi parliamo di trekking. Abbiamo organizzato 3 percorsi”, evidenzia l’Assessore, spiegandoli nel dettaglio nel video in alto.

“Si parla sempre di turismo, ma questa vocazione va supportata e accompagnata”, aggiunge. “E’ la valvola più importante affinché questo territorio possa avere un cambio di passo. A Palmi c’è tanta carne al fuoco. Tra i percorsi infatti ci saranno anche le visite specifiche in alcuni luoghi simbolo”. Infine Magazzù annuncia un’altra bella novità. “Per aiutare i turisti metteremo anche un sistema di intermodalità: chi raggiunge Palmi col treno, con l’unico biglietto usufruisce anche dei nostri biglietti interni di mobilità urbana. Unico biglietto per muoversi ovunque“.

