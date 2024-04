Ritorna in Calabria “Un’altra Iliade” a cura di Mana Chuma Teatro

StrettoWeb

Dopo l’anteprima dello scorso anno al teatro “Il Piccolo” di Forlì, ritorna in Calabria per due date esclusive “Un’altra Iliade”, l’opera di Mana Chuma Teatro che rilegge il grande poema omerico dalla prospettiva di due soldati semplici. In collaborazione con il Comune di Palmi, sabato 13 aprile, ore 21, il Cine Teatro “Nicola Antonio Manfroce” ospiterà la pièce scritta e diretta da Massimo Barilla e Salvatore Arena, e interpretata da quest’ultimo.

La settimana successiva, mercoledì 17, ore 21, sarà la volta del Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. “Un’altra Iliade” è il ribaltamento del punto di vista di una storia nota a tutti. Il grande poema epico viene riletto da una prospettiva capovolta, quella di due personaggi marginali che la guerra la subiscono. Allo stesso tempo è uno sguardo universale su tutte le guerre, sulle sopraffazioni, sulle storture che i conflitti continuano a produrre, ieri come oggi.

Tema evocato anche nell’idea scenografica che richiama i relitti dei barconi dei migranti, anch’essi in fuga dalla guerra e dalla povertà. Il racconto, avvolto da un disegno sonoro immersivo a cura del maestro Luigi Polimeni e di Chiara Rinciari, si muove su due registri apparentemente molto distanti, la farsa e la tragedia, ma che nello sviluppo drammaturgico trovano una loro sintesi, un loro punto di equilibrio, e si rivelano necessari l’uno all’altro.

“Un’altra Iliade è la nostra posizione sulla guerra. Rileggiamo il grande poema omerico per raccontare le guerre di oggi, la fragilità dell’uomo di fronte alla violenza e ai soprusi. Chi fa il nostro mestiere ha il compito di raccontare e di provare un senso di vergogna, pur non essendone direttamente responsabile, per ciò che accade nel mondo perché non è normale vedere quotidianamente immagini di bambini morti, di attacchi, di distruzione e accettarne le conseguenze. Raccontando la guerra di Troia, noi raccontiamo l’orrore delle guerre di oggi“, afferma Salvatore Arena e con le sue parole ci introduce al senso profondo della nuova opera teatrale che Mana Chuma porta in scena.

Un’altra Iliade

Testo e regia: Massimo Barilla e Salvatore Arena

Con Salvatore Arena

Musiche originali: Luigi Polimeni

Scenografia: Aldo Zucco

Immersive sound design: Luigi Polimeni e Chiara Rinciari

luci: Luigi Biondi

Biglietti: https://www.liveticket.it/manachumateatro

Info: biglietteria@manchumateatro.it +39 346 123 1116

Prezzi: 10 € intero / 8 € ridotto (under 18 e convenzioni)

