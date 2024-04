I risultati della A.S.D. Taekwondo Reggio Calabria al Campionato Interregionale

StrettoWeb

Grandi numeri per il Campionato Interregionale Calabria. Sono 68 le società partecipanti, 5 le regioni: Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia; 631 gli atleti suddivisi nelle categorie senior, junior e cadetti. La kermesse, che sabato e domenica ha avuto luogo presso il Palaeventi di Rossano (CS), quest’hanno ha rivestito particolare importanza perché può essere considerata come “gara test” per il più importante evento agonistico dei Campionati italiani per categorie olimpiche che si terranno a Roma il 26, 27 e 28 aprile.

Gli atleti

Tre atlete femminili sono state schierate dalla A.S.D. Taekwondo Reggio Calabria: Valeria Cutrupi, cintura nera senior categoria 49 kg, Solaf Lahbiri, cintura blu junior 63 kg e la sorella più piccola Yasmine, schierata tra i cadetti cinture blu 51 kg, oltre ad un atleta maschile Lorenzo Campolo, cintura rossa senior 58 kg.

La prima a scendere sul tatami è Solaf Lahbiri, contrapposta ad una atleta proveniente dalla Sicilia. Solaf, sebbene reduce da un lieve infortunio al ginocchio, riesce a conquistare la prima semifinale e, quindi, la prima medaglia di bronzo. Stessa sorte per Lorenzo Campolo che guadagna la seconda medaglia di bronzo.

Nel tardo pomeriggio, è il turno di Valeria Cutrupi, atleta di punta della A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria. Valeria non delude le aspettative. Il primo incontro la vede affrontare un’avversaria proveniente dalla regione Lazio che, con non poca fatica, sconfigge, vincendo l’incontro per 2 round a 1 e la vittoria le consente di approdare alla finale di categoria contro un atleta campana. Valeria, conducendo l’incontro con grande tattica e maturità tecnica, non dà scampo all’avversaria e vince per 2 round a 0, riconfermandosi campionessa regionale e ponendo le basi per i prossimi campionati italiani.

