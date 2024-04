Rifiuti a Reggio Calabria, comincia l’avventura di Ecologia Oggi: primo giorno di servizio in città

StrettoWeb

La lunga e travagliata storia dei rifiuti a Reggio Calabria conosce un nuovo capitolo nella giornata odierna, 12 aprile 2024: è il primo giorno di lavoro e servizio in città, infatti, per Ecologia Oggi, la nuova società subentrata a Teknoservice dopo aver presentato e vinto il ricorso contro il Comune reggino e la vecchia azienda torinese che ha gestito i rifiuti in questi anni. Teknoservice che ha garantito il servizio fino all’ultimo, pur cominciando a portare via i propri mezzi, in attesa che si insediasse la ditta lametina, la quale ha chiesto qualche settimana di proroga anche per l’indagine che ha coinvolto il suo massimo rappresentate, Eugenio Guarascio, Presidente del Cosenza.

Ecologia Oggi assicura che “le utenze non subiranno alcuna modifica di abitudini e resteranno in vigore le regole finora seguite dalla cittadinanza nelle modalità, negli orari e nei giorni di conferimento. Per qualunque necessità e chiarimento, sono attivi il numero verde 800 625 257 e il numero whatsapp 331-6720285″. Dunque, anche per non confondere i cittadini, non verrà – almeno per il momento – stravolto il servizio di raccolta.

