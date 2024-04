StrettoWeb

Chiuso un tratto dell’autostrada A19, nei pressi dello svincolo di Enna, in direzione Palermo per il ribaltamento di un autoarticolato che trasportava ortaggi. Il conducente è stato trasportato all’ospedale Umberto I in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco di Enna e la Polizia stradale.

