Riace, Lucano: “il mio dolore è diventato speranza”

“Oggi, 12 aprile, sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Strada facendo il dolore si è trasformato in speranza. Una speranza che voglio condividere con i miei familiari, con gli avvocati Antonio Mazzone, Andrea Daqua, Giuliano Pisapia e il mio amico giornalista Enrico Fierro. Con chi ha subito e subisce persecuzioni per colpa di una giustizia a volte ingiusta. Mi viene da pensare a Ilaria Salis e Julian Assange. Con tutti i compagni e le compagne che ancora credono che un altro mondo è possibile. Hasta Siempre”. Lo scrive sui suoi social Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e candidato di Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime elezioni europee.

“Mazzone e Fierro, che purtroppo sono scomparsi tre anni fa mentre era in corso il processo – afferma ancora Mimmo Lucano – mi sono stati sempre vicini. Entrambi erano convinti, come me, che il giorno del riscatto sarebbe arrivato“. I difensori di Lucano, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Pisapia, in una nota, affermano di essere “soddisfatti per le motivazioni della sentenza d’appello in quanto la Corte ha accertato e dichiarato la piena bontà e legittimità, sotto ogni profilo, dell’intero operato del nostro assistito“.

