“Il 21 e 22 Aprile dobbiamo votare per il futuro di questa regione.

Non sarà un voto di destra né di sinistra, sarà un voto per la Basilicata e per i lucani”, è quanto afferma Piero Marrese, candidato del centrosinistra.

“Insieme, vinciamo queste elezioni, votiamo il cambiamento. Votiamo Piero Marrese Presidente”, conclude il candidato Pd e M5S.

