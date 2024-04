Regionali, da domani Giuseppe Conte in Basilicata

StrettoWeb

Da domani Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, sarà in Basilicata per 2 giorni che saranno ricchi e intensi di appuntamenti. Conte arriverà nel Vulture nel primo pomeriggio di martedì 16 aprile e incontrerà associazioni e delegazioni sindacali per discutere alcuni dei temi più rilevanti per lo sviluppo della nostra regione: dall’agricoltura agli investimenti fatti grazie ai fondi del PNRR, con un focus specifico sulla crisi industriale che sta investendo Stellantis e dunque tutta lâ l’economia lucana.

Concluderà il pomeriggio, a Melfi, con un incontro pubblico con la comunità dell’area, alle 18:30, in piazza Umberto I. In serata, invece, sarà a Potenza per un altro incontro pubblico previsto alle ore 20:00, in Piazza Matteotti. Nella mattinata del 17 aprile, invece, sarà in Val D’Agri e proseguirà il suo tour a Scanzano Jonico, dove incontrerà altre associazioni del territorio. Nel pomeriggio incontrerà la comunità di Pisticci, in piazza Umberto I. La visita lucana di Giuseppe Conte terminerà a Matera, con un comizio pubblico nel centro della città dei sassi, alle ore 18:30, in Piazza Vittorio Veneto.

