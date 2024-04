Regionali, Cateno De Luca in Basilicata a sostegno di Vincenzo Clemente

StrettoWeb

Tour in Basilicata per Cateno De Luca in vista delle elezioni regionali del prossimo 21 e 22 aprile. “Questa sera a Sant’Arcangelo per sostenere il nostro Clemente Vincenzo, candidato alle prossime elezioni regionali in Basilicata”, afferma De Luca. “Il nostro impegno per la campagna elettorale di Clemente Vincenzo continua con rinnovato vigore. Ciascuno di voi ha la possibilità di essere parte del cambiamento per questa regione”, sottolinea il leader di Sud chiama Nord.

“Forza e coraggio, Clemente, siamo con te. Anch’io sono Vincenzo Clemente! Questo deve essere lo spirito con il quale ognuno di voi deve sostenere Clemente Vincenzo. Si scrive Clemente e si legge Cateno De Luca”, conclude il sindaco di Taormina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.