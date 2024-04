StrettoWeb

Ultimi botti di campagna elettorale prima del voto per le regionali in Basilicata del 21 e 22 aprile. Domani, giovedì 18 aprile, sarà il turno di Elly Schlein che visiterà prima Matera, alle 11 di mattina per poi spostarsi a Rionero, Melfi, Potenza e Picerno.

Gran finale per il centrodestra con il solito comizio unitario da Piazza Don Bosco di Potenza dove saranno la premier, Giorgia Meloni, i due vice presidente del consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani, oltre che Lupi e Cesa.

