Regionali Basilicata, ultima settimana di campagna elettorale

Ultimo fine settimana di incontri con gli elettori in Basilicata in vista delle elezioni regionali del prossimo 21 e 22 aprile. A Matera evento con il ministro Elisabetta Casellati, il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto ed il vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli a sostegno dei candidati di Forza Italia. Sempre per Forza Italia è arrivato in Basilicata anche Maurizio Gasparri: dopo il confronto con i produttori agricoli a Nova Siri, il capogruppo al Senato prosegue per Policoro e Maschito.

Ancora in Basilicata il coordinatore nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita: stamattina a Montescaglioso con gli esponenti della lista Orgoglio Lucano. Continua, ma in provincia di Potenza, dal Vulture a partire da Lavello e fino a Brienza, il tour lucano del presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola. Ieri sera comizio in piazza a Matera, con i candidati del cartello formato dal suo partito con Verdi-Partito Socialista e Basilicata Possibile, all’interno dello schieramento che appoggia Piero Marrese.

Per il Partito Democratico appuntamenti con l’onorevole Enzo Amendola a Muro Lucano e il capogruppo al Senato Francesco Boccia, a Potenza e Bernalda. Doppio evento nella provincia di Matera per la lista Volt.

