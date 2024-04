Basilicata: tonfo dell’affluenza, ecco in quanti hanno votato alle 19

StrettoWeb

Si vota in Basilicata per le elezioni regionali. I seggi resteranno aperti sino alle 23:00 di oggi e domani, lunedì 22 aprile, dalle 7:00 alle 15:00. Per quanto riguarda l’affluenza alle urne alle ore 19:00 è del 27,52%, a fronte del 39,68%, alla stessa ora del 2019. Insomma, un calo di ben 12 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale che testimonia una certa sfiducia dei cittadini nei confronti della politica.

I candidati

L’uscente Vito Bardi è sostenuto dal centrodestra ma anche da Italia Viva e Azione. A sfidarlo ci sono il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese ed il giornalista Eustachio Follia (Volt). Cinque assessori su cinque e 18 consiglieri su 20 uscenti sono ricandidati per le elezioni regionali. Gli unici due uscenti non ricandidati sono Carlo Trerotola che nel 2019 fu il candidato governatore della coalizione di centrosinistra, e Giovanni Perrino, che ha fatto due mandati con il M5S. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede dalle ore 15:00 di lunedì, 22 aprile.

